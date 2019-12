Lenovo Yoga 520-14IKB (80X80055MH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Yoga-laptop van Lenovo is slim samengesteld. Dankzij de Intel Core i3-processor en 128GB SSD is hij snel genoeg voor de meeste taken. Daarnaast biedt de SSD in ieder geval in het begin voldoende ruimte voor je bestanden en programma's. Het scherm van dit model is omklapbaar waardoor je hem ook kunt gebruiken als dikke tablet. De accuduur van ongeveer zeven uur bij gemiddeld gebruik is redelijk. We kochten deze Lenovo Yoga op 2 februari voor €650 in bij Wehkamp, waar je er een gratis muis en muismat bij kreeg. Deze actie geldt eind februari nog steeds.