Lenovo Yoga 520-14IKB (80X8007PMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Lenovo Yoga-laptop heeft een omklapscherm en kun je daardoor ook gebruiken als dikke tablet. De Intel Core i3-processor is vlot genoeg voor de meeste taken. Een minpunt is de beperkte 128GB (SSD) opslag, dat zit relatief snel vol. Een versie met 256 GB-opslag of een extra harde schijf heeft doorgaans de voorkeur. De accuduur is ongeveer zeven uur. De Yoga 520 is bij verschillende electronicawinkels verkrijgbaar. Wij kochten hem op 2 februari voor €599 bij BCC.