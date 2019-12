Lenovo Yoga 520-14IKB (80X800LAMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Yoga 520-14IKB van Lenovo hebben we eind november 2017 ingekocht bij Coolblue voor 449 euro. De laptop was op dat moment nergens anders verkrijgbaar. Deze laptop heeft een vlotte Pentium-processor aan boord en een 128 GB SSD. Daarmee profiteer je van redelijke prestaties. Voordeel van deze configuratie is dat hij niet al te duur is. Minpuntje is dat de ssd met een capaciteit van 128 GB wel wat aan de kleine kant is. De werktijd op de accu is nauwelijks 4,5 uur en dat is een flinke tegenvaller.