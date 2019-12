Lenovo Yoga 520-14IKB (80X800NQMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

We hebben de Lenovo Yoga 520-14IKB halverwege september 2017 ingekocht bij Coolblue voor 799 euro. De Lenovo was op dat moment nergens anders leverbaar. De Intel Core i5-processor is lekker snel en de ingebouwde SSD zorgt ervoor dat ook de opstart- en laadtijden in orde zijn. De SSD heeft met 256 GB ook voldoende opslag voor de meeste gebruikers. Het Full HD-scherm biedt een goede kijkhoek.