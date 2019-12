Lenovo Yoga 520-14IKB (80X800PNMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo Yoga 520-14IKB hebben we begin mei 2018 voor 749 euro gekocht bij MediaMarkt. We zagen de laptop ook liggen bij Bol, Alternate en Informatique. Het is een omklaplaptop van 1,78 kilo. Je kunt hem ook als tablet gebruiken. De i5-processor is een ouder model en wat trager dan de modellen uit van de nieuwste (achtste) generatie, maar vlot genoeg als je niet extreem veeleisend bent. De 256 GB grote ssd is voldoende. Een groot pluspunt is de accuwerktijd van bijna 11 uur. De laptop heeft geen aansluiting voor een netwerkkabel, maar wel ondersteuning voor ac wifi.