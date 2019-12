Lenovo Yoga 520-14IKB (80X80155MH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Lenovo Yoga heeft een omklapscherm dat ook met aaraking te bedienen is, waardoor de laptop ook als dikke tablet te gebruiken is. De Intel Pentium-processor is niet zo snel, maar dankzij de 256 GB SSD is de werksnelheid van de laptop toch aardig in orde. Zo start hij snel op en zijn de laadtijden van programma's in het algemeen ook behoorlijk kort. De accuduur van 8 uur is best goed. Een minpunt is de matige kwaliteit van het scherm en de glanzende afwerking. Dat maakt hem behoorlijk gevoelig voor lichtreflecties.