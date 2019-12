Lenovo Yoga 520-14IKBR (81C8005HMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop van Lenovo heeft een omklapscherm waardoor je hem ook als dikke tablet kunt gebruiken. Er zijn meerdere varianten van de Yoga 520 te vinden. Deze versie heeft een Intel Core i7 quadcore, 8 GB aan werkgeheugen, een 256 GB SSD en is daarmee een van de snelste. Je kunt hiermee vrijwel alle computertaken soepel mee uitvoeren. De SSD biedt daarnaast ook voldoende opslagruimte. Ook is de accuduur van bijna tien uur behoorlijk goed te noemen. Deze Yoga 520 is alleen te koop bij MediaMarkt en is daar bij bijna alle vestigingen te vinden. Wij kochten hem begin februari in, voor €888.