Lenovo Yoga 520-14IKBR (81C80065MH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop van Lenovo heeft een omklapscherm waardoor je hem ook als dikke tablet kunt gebruiken. Dankzij de nieuwe Intel Core i5-processor, 8 GB aan werkgeheugen en 256 GB SSD is hij behoorlijk snel. Dat is niet het enige pluspunt, ook de accuduur van deze laptop is opvallend goed: je kunt hem maar liefst 11 uur gebruiken bij gemiddeld gebruik. Deze laptop is alleen te koop bij Coolblue, als 'Coolblue's keuze'. Wij kochten hem begin februari voor €850.