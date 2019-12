Lenovo Yoga 530-14ARR (81H9001NMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze compacte 14-inch laptop weegt maar 1,56 kilo en is daarmee eenvoudig mee te dragen. Ook heeft hij een omklapscherm waarmee je hem ook als een dikke tablet kunt gebruiken. Onder de motorkap zit een AMD Ryzen-processor die best vlot is, maar door de 4 GB aan werkgeheugen zijn de prestaties toch wat beperkt. Dat merk je vooral als je veel programma's of internetpagina's open hebt staan. Ook is de SSD van 128 GB aan de krappe kant. Dat betekent dat je al snel je toevlucht moet gaan zoeken tot een externe hdd of geheugenstick om je bestanden kwijt te kunnen. De accuwerktijd is ongeveer zes uur, dat is redelijk. We hebben deze laptop geleend van Coolblue.