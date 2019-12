Lenovo Yoga 530-14ARR (81H9001PMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een compacte 14-inch laptop met een omklapscherm, waardoor je hem ook als tablet kunt gebruiken. Hij weegt 1,6 kilo en is daarmee licht genoeg om comfortabel mee te nemen. De laptop heeft een erg vlotte AMD Ryzen-processor aan boord, samen met 8 GB werkgeheugen. Daarmee is hij snel genoeg om de meeste computertaken zonder lange wachttijden uit te voeren. Daar helpt ook de SSD van 256 GB aan mee. Minpunt is de tegenvallende accuwerktijd van zo'n vijf uur. Dat is minder dan bij vergelijkbare modellen. We hebben deze laptop geleend van Coolblue.