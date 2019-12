Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo Yoga 530-14IKB (81EK00E1MH) hebben we geleend van winkel Bol.com. Eind augustus 2018 lag hij in de schappen voor 699 euro. Het is een laptop van 1,6 kilo met een omklapscherm en dus ook te gebruiken als (dikke) tablet. De quad-core i5-processor in combinatie met een 256 GB ssd maken het een vlotte laptop. De accuwerktijk is zo'n acht uur en dat is een goede score. Door tien schroefjes los te draaien en de onderkant los te wrikken open je de laptop. Daarna zie je accu, opslag, werkgeheugen en wifi-adapter. Op het werkgeheugen na (dat is vastgesoldeerd) kun je alles zelf vervangen.