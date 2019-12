Lenovo Yoga 530-14IKB (81EK00G9MH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze compacte 14-inch laptop weegt maar 1,6 kilo en is daarmee eenvoudig mee te dragen. Ook heeft hij een omklapscherm waarmee je hem ook als een dikke tablet kunt gebruiken. Ondanks het lage gewicht heeft hij toch behoorlijk veel snelheid in huis, dankzij de quad core Intel i7-processor en 8 GB werkgeheugen. Daarmee is de laptop voor bijna alle computertaken geschikt. De SSD is met een opslagcapaciteit van 256 GB net groot genoeg. De accuwerktijd is zeven uur, dat is redelijk. We hebben deze laptop geleend van Coolblue.