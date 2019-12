Lenovo Yoga 530-14IKB (81EK00GAMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 14-inch laptop heeft omklaplaptop waardoor je hem ook kunt gebruiken als dikke tablet. Dankzij het lage gewicht van 1,56 kilo kun je hem makkelijk onderweg meenemen. De nieuwe generatie Intel Core i3-processor is best vlot en krachtig genoeg voor de meeste gebruikers. Alleen zwaardere taken zoals foto- en videobewerking zijn een stap te ver. De opslag is met 256 GB niet heel ruim, maar groot genoeg voor wie geen grote bestanden- of programmaverzamelingen heeft. De werktijd op de accu is zo'n 8 uur en dat is prima. We hebben deze laptop voor €700 gekocht bij Media Markt.