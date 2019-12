Lenovo Yoga 530-14IKB (81EK00HVMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een compacte 14-inch laptop met een omklapscherm, waardoor je hem ook als tablet kunt gebruiken. Hij weegt 1,58 kilo en is daarmee licht genoeg om comfortabel mee te nemen. De Intel Core i3-procesor is vlot genoeg voor wie niet extreem veeleisend is. Dat geldt ook voor de SSD, met een capaciteit van 256 GB is die voor de meeste gebruikers voldoende. De accuduur van zes uur is redelijk te noemen. Minpunt is de schermkwaliteit: de combinatie van een glanzend scherm en een lage maximaal felle stand werkt niet erg prettig. We hebben deze laptop geleend van Coolblue.