Lenovo Yoga 530-14IKB (81EK00X4MH)

Deze 14-inch laptop is met een gewicht van 1,55 kilo bijzonder licht en daarmee eenvoudig onderweg mee te nemen. Dankzij de Intel Core i3-processor is hij snel genoeg voor de basistaken zoals internetten en tekstverwerken. Wel is de SSD met een capaciteit van 128 GB aan de kleine kant, waardoor je er niet veel grote programma's of bestanden op kwijt kunt. De accuwerktijd is met ruim 9 uur goed te noemen. We hebben deze Lenovo Yoga voor €580 ingekocht bij Informatique.