Lenovo Yoga 530-14IKB (81EK01A5MH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Wij hebben de Lenovo IdeaPad S145-14IWL in september 2019 gekocht bij Informatique voor 549 euro. Deze IdeaPad heeft een omklapscherm. Dat maakt hem wat veelzijdiger en dus kun je hem ook als dikke tablet gebruiken. Jammer genoeg glanst dit scherm wel en dat kan onhandig zijn met directe verlichting. Wil je meer over weten over deze laptop? Bekijk de testresultaten.