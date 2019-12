Lenovo Yoga 700-14ISK (80QD008YMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze zilvere Lenovo Yoga is een luxe omklaplaptop met een snelle processor en een vlotte SSD. Hij weegt slechts 1,68 kilo en is daardoor makkelijk mee te nemen. Het is onpraktisch dat Lenovo heeft gekozen voor een Micro HDMI-aansluiting en niet de volwaardige variant.