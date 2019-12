Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo Yoga 720-13IKB (80X60048MH) is een breed verkrijgbare laptop. Hij ligt op 9 juni 2017 onder andere bij 4Launch, Alternate, Coolblue, Paradigit en MediaMarkt. Het is een slanke en luxe laptop met een snelle processor en een vlotte SSD. Minpunt is dat de ventilators van deze laptop vrij snel inschakelen en dat kan irritant zijn. De combinatie van i5 en 256 GB maken hem vrij vlot. Onderdelen zoals de accu zijn bereikbaar door de onderplaat los te wrikken als je eerst de 10 schroeven van de onderplaat hebt losgedraaid. Om de opslag te vervangen moet eerst een sticker worden losgetrokken en de module worden losgeschroefd.