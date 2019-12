Lenovo Yoga 730-15IKB (81CU004GMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15,6 inch laptop heeft een omklapscherm, waarmee je hem ook als een soort tablet kunt gebruiken. Hij wordt aangedreven door een vlotte Core i7-processor en heeft maar liefst 16 GB werkgeheugen en dat maakt hem zeer geschikt om te werken met veel (zware) programma's tegelijk. Ook games gaat hij niet uit de weg dankzij de GTX 1050 die is ingebouwd. Pluspunt is ook de grote SSD met een capaciteit van 512 GB. De werktijd op de accu is redelijk: zo'n 6,5 uur. We hebben deze laptop geleend van Coolblue.