Lenovo Yoga 900-13ISK2 (80UE0084MH)

Luxe slanke laptop met een gewicht van slechts 1,3 kilo. Het scherm is te draaien waardoor je hem als tent op tafel kan zetten of als tablet kunt gebruiken. Het scherm heeft een behoorlijk hoge resolutie en is erg mooi. De Core i7-procesor is vlot en beschikt over extra krachtige ingebouwde grafische techniek. De accuwerktijd is met 10 uur zeer goed.