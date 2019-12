Lenovo Yoga Book C930 (ZA3S0066NL)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 10,8-inch Lenovo Yoga Book is een heel bijzonder apparaat. Hij weegt maar 0,78 kilo en heeft geen normaal toetsenbord met fysieke toetsen, maar een oppervlak waarop je kunt tikken (vergelijkbaar met het tikken op een iPad-scherm). Dat is in de praktijk niet fijn om op te typen. Het pluspunt van zo'n oppervlak is dat het ook te gebruiken is als digitaal notitievel of tekenblad. De prestaties vallen tegen: deze extreem zuinige Intel Core i5-processor is heel erg traag en niet geschikt voor intensief gebruikt. De accuwerktijd is met zo'n 7,5 uur wel prima. We hebben de Yoga Book geleend van Lenovo.