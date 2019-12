Medion Akoya E1318T (MD98431)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Lichte (1,29 kilo), compacte laptop met een aanraakscherm. Standaard wordt Windows 8 meegeleverd, waarbij een aanraakscherm een meerwaarde is in het gebruik. Ook wordt Office 2013 meegeleverd (Word, PowerPoint, Excel en OneNote). De werktijd op de accu is goed: doe je het rustig aan dan houdt hij het zo'n zes uur vol op de accu. Helaas is de processor van deze computer heel erg traag, hierdoor is deze computer met vrijwel iedere handeling langzaam. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het scherm,