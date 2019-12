Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Medion Akoya E17201 (30026414) heeft een trage Pentium aan boord en dat maakt hem alleen geschikt voor licht gebruik zoals tekstverwerken en af en toe internetten. De ssd is 256 GB groot. De capaciteit van die schijf is net toereikend. Wel is deze laptop licht voor een laptop met een (groot) 17 inch scherm: 2,16 kilo. Hij heeft een opvallend goed scherm. We hebben deze laptop geleend van Medion en op 12 augustus was hij helaas (nog) niet verkrijgbaar.