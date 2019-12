Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Medion Akoya E2215T (30021261) is eind oktober 2016 gekocht bij bouwmarkt Gamma. De laptop was toen ook verkrijgbaar bij BCC, Alternate en 4Launch. Gamma is niet de eerste locatie waar je aan denkt als het om laptops gaat. Ook opvallend: Tijdens het inkopen kwamen we erachter dat de Gamma-laptops 'verstopt' zijn achter de informatiebalie. Het is een handige mini laptop met draaibaar scherm. Het toetsenbord vraagt gewenning vanwege de kleine toetsen. De specificaties zijn van instapniveau: trage processor en heel weinig opslag. Opvallend aan het toetsenbord: De delete-toets is verwerkt in de F10-toets. En hij heeft twee zeer kleine toetsen naast de enter-toets. Hierop staan "| \" en "{ ]". Deze laptop heeft 1,2 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwalitet van het toetsenbord,