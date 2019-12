Medion Akoya E3215TS (30024073)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Medion Akoya E3215TS hebben we begin oktober 2018 voor 529 euro gekocht bij Coolblue. Deze laptop weegt maar 1,5 kilo en heeft een compact formaat dankzij het 'kleine' 13,3 inch scherm. De kwaliteit van dit scherm is opvallend goed. Het is een omklapscherm waarmee de laptop ook als een soort tablet te gebruiken is. De Celeron-processor is niet snel. In tegenstelling tot veel laptops in deze klasse is de opslag relatief ruim: 256 GB. De accuwerktijd is bijna 6,5 uur: voldoende.