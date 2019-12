Medion Akoya E4213 (MD 99587)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop is ingekocht bij speelgoedwinkel Bart Smit, want hij is daar exclusief verkrijgbaar. Het is een trage laptop met een compact formaat. Zoals te verwachten zijn de prestaties niet om over naar huis te schrijven. Opvallend voor deze klasse is het mooie scherm met een hoge resolutie. Deze laptop heeft 0,7 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte,