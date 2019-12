Medion Akoya E4241S-A-64F4

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

We hebben deze 14-inch Medion Akoya gekocht voor slechts €250 bij de Mediamarkt. Het is dan ook een echte instaplaptop, die helaas weinig om het lijf heeft. De extreem trage Intel Atom-processor schiet eigenlijk voor alle taken te kort en biedt geen fijne werkervaring. Daarnaast is de 64 GB-flashopslag te krap voor de meeste gebruikers, helemaal omdat je daar maar 27 GB voor eigen gebruik van over houdt. Na een paar Windows updates zit de schijf al vol. Ook de verouderde wifi-adapter die alleen op de 2,4GHz band werkt, stelt teleur, evenals de matige schermkwaliteit. Een van de weinige pluspunten is de lange accuduur van ruim 9 uur.