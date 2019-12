Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Medion Akoya E4251 (30025284) is een 14 inch laptop en weegt maar 1,4 kilo, dus is hij makkelijk mee te nemen. De Pentium-processor is niet zo snel, maar wel heeft hij 256 GB opslagruimte en dus kun je nog behoorlijk wat programma's en data meenemen. De accuwerktijd is zo'n acht uur en dat is prima. We hebben deze laptop geleend van Medion en op 12 augustus lag hij onder andere in de winkel bij Megekko en MediaMarkt voor 479 euro.