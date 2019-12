Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Medion Akoya E4271TG (30025793) met omklapscherm heeft minimale specificaties: een trage Pentium-processor en maar 128 GB opslag en dat is in de praktijk eigenlijk alle twee net te weinig. De accuwerktijd is tegen de acht uur en dat is goed. We hebben deze laptop geleend van Medion en op 12 augustus lag hij onder andere in de winkel bij MediaMarkt voor 399 euro.