Medion Akoya E6247G-C128F4 (30026041)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Medon Akoya heeft een erg langzame Intel Celeron-processor aan boord. Dat maakt hem niet geschikt voor veeleisende gebruikers. Wel is het gewicht met 1,7 kilo aan de lage kant voor een 15-inch laptop. Dat maakt hem behoorlijk draagbaar. Door de SSD voelt de laptop bij het opstarten en laden van programma's en bestanden nog redelijk snel aan. De opslagcapaciteit is met 128 GB wel aan de krappe kant. De accuwerktijd is ruim acht uur: een vrij goede score. We hebben deze laptop in juni 2019 gekocht voor €360 bij Mediamarkt.