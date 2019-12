Medion Akoya E6415 (30020548)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Medion Akoya E6415 is een standaard laptop met een 15,6 inch scherm. Zowel de kijkhoek als de resolutie van dat scherm valt tegen. Een pluspunt is het 8 GB grote werkgeheugen en de combinatie van een 128 GB SSD en een 1TB harde schijf. Want daardoor heb je zowel veel als ook vlotte opslag beschikbaar.