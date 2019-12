Medion Akoya E6415 (30022584)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Medion Akoya E6415 is begin juli 2017 gekocht bij Bol en de laptop stond toen ook in de folder van winkelketen BCC. Op dat moment was de laptop volgens bcc.nl verkrijgbaar in 70 van de 71 vestigingen. De laptop was toen ook verkrijgbaar bij Wehkamp. Het is een laptop met een processor die net snel genoeg is. Deze laptop biedt een 128 GB SSD en een 1 TB harde schijf. De SSD geeft snelle opslag en de traditionele harde schijf geeft veel opslagruimte. Het scherm van deze laptop valt ons tegen. Het vervangen van accu, harde schijf, geheugen en wifi-module is redelijk eenvoudig mogelijk. Hiervoor hoef je maar een beperkt aantal schroeven los te halen. Update 25-10-2017 nog verkrijgbaar bij 35 filialen van de BCC, niet online verkrijgbaar.