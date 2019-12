Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Medion Akoya E6422 (30022124) is ingekocht bij BCC, want hij is alleen bij die winkelketen verkrijgbaar. Deze laptop biedt veel opslag: een 1 TB harde schijf en 128 GB SSD. Langzame opslag voor je documenten en snelle voor je programma's en besturingssysteem. De combinatie van een Intel Core i5-processor en 8 GB geheugen maakt hem geschikt voor de wat zwaardere taken. We toonden, rond begin mei 2017, onterecht dat het beeldscherm een resolutie van 1920 x 1080 beeldpunten heeft. Na een extra controle blijkt dat het beeldscherm het moet doen met een lagere resolutie van 1366 x 768 beeldpunten, hierdoor is het beeldscherm minder scherp.