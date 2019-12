Medion Akoya E7415 (30022272)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Medion Akoya E7415 is begin oktober 2017 voor 649 euro gekocht bij Coolblue. We zagen de laptop ook liggen bij o.a. BCC, MediaMarkt en Alternate. De laptop heeft een heel oud model Core i3 aan boord. Hierdoor zijn de prestaties op processorvlak niet zo goed als die van de nieuwe(re) modellen. De prestaties worden opgevijzeld door een 256 GB SSD. Daardoor vooral interessant als de taken voor de processor niet te zwaar worden. De werktijd op de accu valt tegen. Die is maar 4,5 uur. De laptop heeft zowel een snelle vaste netwerkaansluiting als ondersteuning voor de huidige wifi-standaard 802.11ac. De accu is eenvoudig vervangbaar zonder de laptop open te maken.