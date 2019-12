Medion Akoya E7419 (30022279)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Je voelt je behoorlijk klein als je deze forse 17-inch laptop van Medion voor je zet. Zijn hoge gewicht van 2,66 kilo maakt hem ongeschikt om mee te nemen. De prestaties worden verzorgd door een verouderde Intel Core i3-processor en 4 GB aan werkgeheugen. Ook zit er zowel een 1 TB HDD als een 128 GB SSD in de laptop. Al met al is hij ruim snel genoeg voor licht gebruik zoals internetten en tekstverwerken. Wordt hij op den duur desondanks te traag, dan is het altijd nog mogelijk om het werkgeheugen uit te breiden naar 12 GB. Daarvoor is het wel nodig om de hele onderkant van de laptop los te schroeven. De accuduur van 5,5 uur valt licht tegen.