Medion Akoya E7419 (30024077)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 17-inch laptop van Medion is behoorlijk traag. Dat ligt voor een deel aan de niet zo krachtige Intel Pentium-processor, maar vooral aan de 1 TB HDD. Door het ontbreken van een SSD start de laptop erg langzaam op en heb je in het dagelijks gebruik helaas vaak te maken met lange laadtijden. Een pluspunt van de HDD is natuurlijk wel de ruime opslagruimte voor je programma's en bestanden. Daarnaast is ook het scherm van deze laptop redelijk dankzij de fijne matte afwerking en behoorlijk natuurgetrouwe kleurweergave. De accuduur van 4,5 uur valt dan weer tegen.