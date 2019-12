Medion Akoya P2211T (MD98689)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Tablet en laptop in één, die wordt verkocht bij Bart Smit. Voorzien van een 11,6 inch Full HD-scherm van goede kwaliteit. Wanneer samen met het keyboard is hij relatief zwaar: 1,76 kilo. De tablet los weegt 0,83 kg. Dankzij de SSD cache werkt dit systeem best vlot, ondanks de niet zo snelle Celeron-processor. Pluspunt is ook de ingebouwde draadloze techniek die gebruikmaakt van de nieuwe snelle 802.11ac-technologie. Het keyboard bevat ook een accu. Hierdoor kunt u tot tien uur lang werken op de 'laptop'.