Medion Akoya P2213T (MD98964)

Deze Medion Akoya is een tablet die ook als laptop te gebruiken is. Hij is met 1,61 kilo best zwaar voor een 11-inch apparaat. De opslag bestaat slechts uit 64 GB waardoor je nauwelijks hebt ruimte voor je bestanden. De USB 3.0-aansluting is niet zonder speciale (niet meegeleverde) adapter te gebruiken. Een voordeel is zijn goede accuwerktijd. Medion levert een aanraakpen mee met de laptop, die je in de behuizing kunt opbergen.