Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Medion Akoya P6645 (30026189) weegt 1,77 kilo en beschikt over een snelle i5-processor en 256 GB opslag. Dat maakt het een vlotte laptop met net genoeg opslag aan boord. De accuwerktijd is 6,5 uur: redelijk. We hebben deze laptop geleend van Medion en op 12 augustus lag hij onder andere in de winkel bij MediaMarkt voor 699 euro.