Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Medion Akoya P6667 (30020940) is eind mei 2017 ingekocht bij Bol en was toen ook verkrijgbaar bij Alternate en Megekko. De laptop heeft een vlotte Core i5-processor en biedt veel opslag. Hij heeft een snelle SSD voor je programma's en veeleisende bestanden en een 1TB harde schijf voor je overige data. Het beeldscherm ziet er goed uit. Verder is er een Nvidia GeForce 940M grafische processor ingebouwd. Die biedt echter weinig toegevoegde waarde, want voor moderne games is hij te langzaam. Het vervangen van de accu gaat makkelijk, na het verwijderen van 3 schroeven trek je hem weg. Voor de SSD en het werkgeheugen trek je een andere klep weg die vast zit met 5 schroeven. En voor het vervangen van de wifi-module moet de rest van de behuizing worden verwijderd die vast zit met nog eens 7 schroeven.