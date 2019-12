Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Medion Akoya P6677 (30024005) hebben we geleend van de fabrikant. Op 9 maart 2018 was de laptop o.a. verkrijgbaar bij MediaMarkt en Alternate voor 699 euro. Deze laptop heeft een i5 aan boord met twee cores. Die is wat minder snel dan de nieuwe modellen met het dubbele aantal cores. De 256 GB ssd maakt hem vlot en prettig om mee te werken. Met een gewicht van 2,14 kilo is hij niet licht maar ook niet te zwaar. Helaas vallen de schermprestaties tegen, het is geen topscherm.