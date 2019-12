Medion Akoya P6687 (30023778)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Medion Akoya weegt best weinig voor een laptop met zijn specificaties. Zo heeft hij een snelle quadcore Intel i7-processor, 8 GB aan uitbreidbare werkgeheugen, een 256 GB SSD en een Geforce MX150-grafische kaart. Die laatste biedt echter weinig prestatievoordelen ten opzichte van laptops zonder losse videochip. De 256 GB SSD biedt in het begin voldoende opslagruimte voor de meeste gebruikers. De accu van deze laptop gaat ongeveer 6 uur mee bij doorsnee gebruik, dat is redelijk. Het toetsenbord bevat 2 toetsen met de backslash-toets en een grote enter-toets. We hebben deze laptop geleend van de fabrikant en op 12 maart was de laptop voor 880 euro o.a. verkrijgbaar bij BCC, Coolblue en Megekko.