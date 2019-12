Medion Akoya S2217 (1341554)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Compacte, langzame laptop met een mooi 11,6 inch Full HD-scherm. Weegt slechts 1,22 kilo. Pluspunt is de degelijke behuizing. Minpunt is de erg beperkte opslag van slechts 32 GB, dat is in de praktijk erg weinig voor een Windows pc. Deze laptop heeft 1 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwalitet van het toetsenbord,