Medion Akoya S3409-i5-256Q8

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De compacte Medion S3409-i5-256Q8 heeft luxe uitstraling door zijn aluminium behuizing. Hij heeft een i5-processor aan boord. Dit is een wat ouder model uit de zevende generatie en die is minder krachtig dan de modellen uit de achste generatie. De opslagruimte is 256 GB groot en dat is voldoende. Het lage gewicht (1,3 kg) en het compacte formaat zijn pluspunten. De accuduur is zo'n 5,5 uur. De laptop hebben we geleend van de fabrikant. Eind juli 2018 was de verkoopprijs 699 euro bij o.a. Megekko, BCC, Wehkamp en MediaMarkt.