Medion Akoya S4219 (30023146)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Medion Akoya S4219 is halverwege oktober 2017 aangeschaft bij speelgoedwinkel Intertoys, dat is niet de eerste locatie waar je aan denkt wanneer je op zoek bent naar een laptop. Maar hij kost slechts €269, misschien hoopt Intertoys op impulsaankopen. De Akoya was op het moment van aankoop ook verkrijgbaar bij Coolblue, MediaMarkt en Azerty. De laptop heeft een langzame Celeron-processor en zeer weinig opslag. Ondanks het lage gewicht van 1,53 kilo is hij in de praktijk daardoor niet altijd even handig in het gebruik. Al met al is de laptop alleen bruikbaar voor zeer licht gebruik, zoals af en toe internetten.