Medion Akoya S4219-C-128F4

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Medion S4219-C-128F4 is een basislaptop met een heel trage processor. De opslag is met 128 GB net voldoende, als je niet teveel bestanden bewaart. Het gewicht is 1,53 kg. Dat maakt hem licht genoeg om mee te nemen. De accuduur is zo'n vijf uur en dat is redelijk, maar niet meer dan dat. De wifi-chip in deze Medion heeft enkel ondersteuning voor de standaard van de oudere generatie (802.11n), bovendien is hij slechts single-band. De Medion S4219 kun je niet zelf uitbreiden of repareren. De laptop is open te schroeven (15 schroefjes), maar daarna zie je dat de onderdelen vastgelijmd of vastgesoldeerd zijn. De accu die vastgelijmd zit is met enige moeite te verwijderen en te vervangen. We hebben de Medion geleend van de fabrikant. Eind juli 2018 kost hij slechts 299 euro bij o.a. BCC, Wehkamp, MediaMarkt en Megekko.