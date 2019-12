Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze zwarte Medion Akoya S4219B (30020605) is niet snel. Dat komt vooral door de processor. Er is te weinig werkgeugen ingebouwd, waardoor programma's soms stokken. De harde schijf is slechts 64 GB groot waardoor er nauwelijks ruimte is voor je eigen bestanden en programma's. Er kan wel eenvoudig een extra schijf worden ingebouwd. Deze laptop heeft 0,6 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwalitet van het toetsenbord,