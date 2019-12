Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Medion Akoya S4401 (30025796) heeft een wat oudere i3 aan boord en een 256 GB ssd. Dat is net voldoende als je niet al te veeleisend bent. Dankzij het 8 GB grote geheugen kun je ook nog wel meerdere vensters in je browser vlot draaien. De accuwerktijd is acht uur en dat is netjes. We hebben deze laptop geleend van Medion en op 12 augustus lag hij onder andere in de winkel bij MediaMarkt voor 699 euro.