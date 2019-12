Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Medion Akoya S4401 (30025807) is een 14 inch laptop weegt 1,69 kilo en beschikt over net voldoende specficaties als je niet al te veeleisend bent. De i3-processor is net snel genoeg en de ssd is 128 GB en dat is in de praktijk snel maar qua opslagruimte net te weinig. De accuwerktijd is met ruim 8,5 uur wel weer best goed. We hebben deze laptop geleend van Medion en op 12 augustus was hij niet goed verkrijgbaar. Mogelijk kan Megekko of de Medionshop hem leveren voor 549 euro.