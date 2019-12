Medion Akoya S6213T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Bijzondere laptop. Hij weegt 3,3 kilo en dat is zwaar voor een laptop. Het scherm is echter afneembaar en bruikbaar als tablet. Het scharniergedeelte aan de achterkant is eveneens afneembaar en dan te gebruiken als standaard voor de tablet. De tablet is zwaar: 1,5 kilo maar heeft een heel groot scherm: 15,6 inch. Dat maakt hem ook geschikt voor gebruik op tafel om een spel te spelen of foto's te kijken. Het toetsenbord kan ook los van de tablet worden gebruikt als Bluetooth keyboard. Het scherm heeft een Full HD-resolutie. De tablet heeft slechts 64 GB opslag, in de dock zit een 500 GB harde schijf. Bijzondere combinatie, maar om echt handig te zijn zou het gewicht lager moeten zijn. De processor is een relatief trage Pentium-processor.